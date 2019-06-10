AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şunları söyledi:

Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Bugün çalışmalar neticesinde mutabık kaldığımız protokolü sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21,00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir. Canlı yayın herhangi bir kanal değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise ortak yayınla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sayın İsmail Küçükkaya da her bir adaya eşit sürede, eşit soruyu soracak. Canlı yayını burada yaptığımıza göre İstanbul Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik hizmet sağlanacaktır. Türkiye'de bütün yayın kuruluşları, bu yayınları alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir. Böyle bir 6 maddelik mutabakat metni ortaya çıktı. İstanbulumuza adaylarımıza hayırlı olsun.

6 MADDELİ MUTABAKAT

1 - Cumhur ittifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Sayın Ekrem Imamoğlu 16 haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da canlı yayında bir araya geleceklerdir.

2 - Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

3 - Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

4 - Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

5 - Canlı yayın Lütfi Kırdar kongre merkezinden gerçekleştirilecektir.

6 - Canlı yayın AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.