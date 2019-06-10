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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 14:12

Son dakika: ve ortak canlı yayınının tarihi ve maderatörü belli oldu

So dakika haberi... Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecek. Genel Başkan Yardımcısı , "Canlı yayın tüm kanallarda ortak yayınla gerçekleşecektir. Moderatörlüğünü gerçekleşecektir" dedi. Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı programın 'eşit süre, eşit soru' ilkesine göre yapılacağını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı ile Grup Başkanvekili , ortak bir basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şunları söyledi:

Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Bugün çalışmalar neticesinde mutabık kaldığımız protokolü sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın ve Sayın 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21,00'de canlı yayında bir araya geleceklerdir. Canlı yayın herhangi bir kanal değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleşecektir. Canlı yayının moderatörlüğünü gerçekleştirecektir.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise ortak yayınla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sayın İsmail Küçükkaya da her bir adaya eşit sürede, eşit soruyu soracak. Canlı yayını burada yaptığımıza göre İstanbul Lütfi Kırdar Kongre merkezinde gerçekleşecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik hizmet sağlanacaktır. Türkiye'de bütün yayın kuruluşları, bu yayınları alıp istemeleri halinde servis edeceklerdir. Böyle bir 6 maddelik mutabakat metni ortaya çıktı. İstanbulumuza adaylarımıza hayırlı olsun.

6 MADDELİ MUTABAKAT
1 - Cumhur ittifakı adayı Sayın Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Sayın Ekrem Imamoğlu 16 haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da canlı yayında bir araya geleceklerdir.

2 - Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.

3 - Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır.

4 - Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır.

5 - Canlı yayın Lütfi Kırdar kongre merkezinden gerçekleştirilecektir.

6 - Canlı yayın AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.

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