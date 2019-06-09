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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 00:38

'da korkunç ! Çok sayıda yaralı var

'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı da en az 20 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şambayat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen 27 YG 542 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı.

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