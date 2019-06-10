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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 21:01

Başkan Erdoğan'dan 'e geçmiş olsun telefonu

, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir 'i tedavi gördüğü 'nde ziyaret etti. Ziyarette Başkan Erdoğan'da telefonla Pakdil'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

, yürüyüş yaparken düşen ve kalça kemiği kırılan yazar ve mütefekkir 'i tedavi gördüğü 'nde ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nuri Pakdil'in 'ta yürüyüş yaparken düşmesi sonucunda kalça kemiğinin kırıldığı ve bu sabah ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ankara , Pakdil'i hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaret sırasında Pakdil'i ile telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakdil'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pakdil'in gün içinde ameliyata alınacağı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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