AK Parti Sözcüsü Çelik "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude siyasettir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
AK Parti Sözcüsü Çelik "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude siyasettir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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