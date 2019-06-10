Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.06.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 17:13

Son dakika haberi: 'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ilgili flaş açıklama

Sözcüsü Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

AK Parti'den flaş Kıbrıs açıklaması!

Sözcüsü Çelik "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude siyasettir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: AK Parti'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ilgili flaş açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri