Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK yol yapım çalışması yürüten işçilere saldırdı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.
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