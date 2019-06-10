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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 22:35

Son dakika... 'da 'lı teröristler işçilere saldırdı!

'nin ilçesinde 'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırı düzenlendi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı!

'nin ilçesinde terör örgütü yol yapım çalışması yürüten işçilere saldırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

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