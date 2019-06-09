Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.06.2019 00:14
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 00:14

Altun'dan şehit öğretmen paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , müzik öğretmeni Şenay 'ın şehit edilişinin ikinci yılı nedeniyle, "Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü tarafından katledildi. PKK'ya, onun iş birlikçi ve hamilerine bu ülkede tanımayacağız." ifadesini kullandı.

Altun'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı

Altun, Twitter hesabından, 'ın Kozluk ilçesinde 2 yıl önce bugün 'lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay için paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımında, "Çok değil, bundan 2 yıl önce, gencecik bir öğretmen, henüz görevinin sekizinci ayında hain terör örgütü PKK tarafından katledildi. PKK'ya, onun iş birlikçi ve hamilerine bu ülkede tanımayacağız. Aybüke Yalçın'ı unutmadık, unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAltun'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri