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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 18:56

'de 'arı' dehşeti! Ölü ve yaralılar var

'nin Nazımiye ilçesinde bal arılarının soktuğu 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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