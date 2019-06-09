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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 19:19

'den uyarısı... O illerde yaşayanlar dikkat!

uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre , , , Bolu, ve devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı!

, , , Bolu, ve uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir il merkezi ve batısında devam eden sağanak ve gök gürültülü , yerel olarak kuvvetli görüleceği öngörülüyor.

EDİRNE'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Edirne il geneli ve 'nin batısında (Kofçaz, Babaeski, Pehlivanköy) devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli yağması bekleniyor.

Bolu'nun güney kesimlerinde devam eden yağışların, güney ilçeleri (Kıbrıscık, Mudurnu, Göynük, Seben) başta olmak üzere il merkezinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Uşak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli yağacağı öngörülüyor.

Göller Yöresinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il geneli, Burdur'un batısı (Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Çavdır, Gölhisar ve Altınyayala) ile Denizli'nin doğusunda (Çivril, Baklan, Çardak, Bozkurt) yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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