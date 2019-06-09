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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 18:33

'da sağanak yağış... Sokaklar göle döndü

'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, e neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü.

'da başlayan sağanak, ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı.

Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı.

Bazı yollar oluşan nedeniyle trafiğe kapandı. İlçede sağanak devam ediyor. Belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

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