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  • 09.06.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 17:19

Tatilciler dönüş yolunda! İşte son durum

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından, tatilciler de dönüş için yollara döküldü. 43 ilin geçiş noktasında "kilit kavşak" konumundaki 'de yoğunluk oluştu.

Tatilciler dönüş yolunda! İşte son durum

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, 43 ilin geçiş noktasında "kilit kavşak" konumunda yer alan 'de yoğunluğa neden oldu.

Araç yoğunluğu nedeniyle akışında aksamaların yaşandığı yollarda, kara yolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri dikkatli araç sürmeleri konusunda da uyarıyor. Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerleyebiliyor.

Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalar da zaman zaman araç kuyruklarına neden oluyor.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kazalara anında müdahale edip, trafik yoğunluğu oluşmasını engellemeye çalışıyor.

Kentte bayram tatili süresince 20 yaralamalı kazada 54 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, 43 ilin geçiş, 52 şehrin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de, dün 100 binin üzerinde aracın geçtiği, bugün ise bu sayının daha da artacağı belirtildi.

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