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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 14:57

SON DAKİKA: Komandolar Hakurk'ta ’ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağarayı imha etti

Son dakika haberi... 'nda komandolar Hakurk bölgesinde terör örgütü ’ya ait 4 girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla beraber imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

"27 Mayıs tarihinde Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlayan ve planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mühimmatlar imha edilmeye devam ediliyor. Komandolar Hakurk'un kalbine kadar girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün pek çok mağara ve sığınakları da imha edildi. Son olarak teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit edildi.

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