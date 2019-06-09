



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

"27 Mayıs tarihinde Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlayan ve planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mühimmatlar imha edilmeye devam ediliyor. Komandolar Hakurk'un kalbine kadar girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün pek çok mağara ve sığınakları da imha edildi. Son olarak teröristlerin kullandığı 4 ayrı girişi bulunan 13 odalı bir mağara tespit edildi.