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  • Son Güncelleme: 07.06.2019 10:37

sonrası terör örgütü 'de büyük korku

Irak kuzeyinde başlatılan sonrası terör örgütü /'de büyük korku yaşanmaya başladı. 'ya bağlı , "'nın sıradaki hedefi ; terör örgütü bunu biliyor. Şehirdeki teröristlerde korku hakim. Hatta Münbiç'den ayrılmak isteyen grupların olduğu bilgisi bize ulaştı." dedi.

'de örgütün ABD desteğiyle işgal ettiği 'te teröristler panik yaşıyor. Çünkü bir yandan operasyonunu yürütürken diğer taraftan Münbiç sınırına da askeri birlik ve mühimmat sevkiyatını sürdürüyor. Özgür Suriye Ordusu'na () bağlı birlikler Münbiç sınırında 24 saat gözlem yapıyor. ÖSO'ya bağlı , Münbiç'ten edindiği bilgileri şöyle anlattı:

PANİK YAŞIYORLAR
"TSK'nın sıradaki hedefi Münbiç; terör örgütü bunu biliyor. Şehirdeki teröristlerde korku hakim. Hatta Münbiç'den ayrılmak isteyen grupların olduğu bilgisi bize ulaştı. Bir yandan da TSK sevkiyatının devam etmesi operasyon olasılığını güçlendiriyor. Terör örgütü bölgedeki Türkmen köylerinden de gerekli desteği bulamadı. Bu da korku ve panik havasını artırdı. Sivil halk ise başlayan operasyon sonrası umutlandı. TSK ve ÖSO birliklerinin Münbiç'i bir an önce teröristlerden temizlemesini bekliyorlar. Münbiç harekâtının başlamasıyla şehir kısa süre içerisinde sivillere zarar vermeden kontrol altına alınacak."

100'ÜN ÜZERİNDE ZIRHLI SEVK EDİLDİ
Bu arada Münbiç sınır hattına askeri birlik sevkiyatı aralıksız sürüyor. Son bir ay içerisinde 'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 100'ün üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) geçiş yaptı. Araçlar, içlerinde çok sayıda komandoyla Suriye'ye sevk edildi. Fırat Kalkanı bölgesinin hudut hattındaki kritik noktalara konuşlanan ÖSO birlikleri ise ellerinde ağır silahlarla Münbiç sınırındaki bekleyişini sürdürüyor.

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