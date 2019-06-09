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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 09:09

Son dakika... Bakanlık duyurdu! Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan kod adlı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan kod adlı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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