Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın modarötörlüğünü yapmayacağını açıkladı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN CEVAP

Açıklamasında 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' ifadelerini kullanan Dündar'a AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan yanıt geldi.





'UMARIM BİRİLERİNİN ETKİSİ OLMAMIŞTIR'

Twitter hesabından Dündar'a cevap veren Yıldırım, "Uğur Bey'in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır." ifadelerini kullandı.





Uğur Dündar, sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları bildirmişti:

"Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."