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  • Son Güncelleme: 09.06.2019 04:18

'ın çekilme kararına 'dan ilk yorum: Umarım birilerinin baskısı etkili olmamıştır

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Belediye Başkan Adayı ve İstanbul Belediye Başkanı 'nun katılacağı programın modarötörlüğünü yapmayacağını açıkladı. Açıklamasında 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' ifadelerini kullanan Dündar'a Yıldırım'dan yanıt geldi. Binali Yıldırım Dündar için birilerinin baskısı etkili olmamıştır ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'dan Dündar'a yanıt!

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı 'nun katılacağı programın modarötörlüğünü yapmayacağını açıkladı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN CEVAP
Açıklamasında 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' ifadelerini kullanan Dündar'a AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'dan yanıt geldi.

'UMARIM BİRİLERİNİN ETKİSİ OLMAMIŞTIR'
Twitter hesabından Dündar'a cevap veren Yıldırım, "Uğur Bey'in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar, sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları bildirmişti:

"Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."

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