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adayı 'na hakkında suç duyurusu

Valiliği salonuna zorla girmeye kalkışan, vali ve polise hakaret eden İmamoğlu hakkında hukuki süreç başlattı. Belge ve görüntülerle birlikte savcılığa suç duyurusu yaptı

CHP adayına suç duyurusu
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve beraberindekilerin -Giresun Havalimanı'nda yasal hakları olmadığı halde salonuna zorla girmeye çalışması ve mülki amirlere ağza alınmayacak ifadelerle hakaret etmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.



TANIKLARIN İFADESİ
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır" açıklamasında bulunuldu. Açıklamada olayın vuku bulduğu gün nöbetçi olan Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın ve yaşananlara tanık diğer güvenlik görevlileri tarafından imza altına alınan tutanakla ve verdikleri ifadelerle tüm ayrıntılarıyla ortaya konulduğu vurgulandı.

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