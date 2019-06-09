İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Ordu -Giresun Havalimanı'nda yasal hakları olmadığı halde VIP salonuna zorla girmeye çalışması ve mülki amirlere ağza alınmayacak ifadelerle hakaret etmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır" açıklamasında bulunuldu. Açıklamada olayın vuku bulduğu gün nöbetçi olan Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın ve yaşananlara tanık diğer güvenlik görevlileri tarafından imza altına alınan tutanakla ve verdikleri ifadelerle tüm ayrıntılarıyla ortaya konulduğu vurgulandı.