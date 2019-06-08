CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde istenmeyen olaylar yaşandı.

VALİYE HAKARET EDİLDİ

İkazlara CHP adayının ve beraberindekilerin aldırmadığı, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet ettiği ve ittiği belirtildi. Grubun VIP salonuna zorla girmek istediği, bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi. Aprona çıkmalarına izin verilmeyen grubun tekrar VIP otoparka yöneldiği, bu esnada CHP adayının kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu Vali tam bir it" ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

TÜM DETAYLAR KAYIT ALTINDA

VIP Salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Ordu Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Rical Listesinde olmadığından VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağı defalarca ifade edilmesine rağmen kendilerine yapılan izahat ve ikazlara aldırmayarak, görevli polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve itmek suretiyle VIP salonuna zorla girmeleri ve salonu işgal etmeleri Ordu Valiliği tarafından tüm detaylarıyla kayıt altına alındı.

Olaylar o gün nöbetçi olan Ordu Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın ve yaşananlara tanık olan diğer güvenlik görevlileri T.Y., E.Y., M.G., M.Ö., O.N., E.Ö., C.K., V.Ç., E.A., E.D., K.G., B.T., Y.S.Y., F.B., Y.A., R.A., S.S., M.D., M.A., E.A., İ.G., T.G., U.D. tarafından tutanaklarla ve ifadelerle imza altına alınarak resmileştirildi.

HAKARETLER TUTANAKLARA GİRDİ

Olay sırasında Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin" ifadesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı S.A.'nın yüzüne karşı "Tayip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler", ayrıca polis memurlarına karşı "Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek" ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun'un, VIP girişinde bulunduğu esnada "Bu Vali il başkanı mı, AK Parti başkanı mı belli değil" ifadeleri tanıklarıyla birlikte tutanaklara işlendi.

AK PARTİLİ MUŞ: FOX O ANLARI GİZLİYOR! NİYE?

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FOX TV'nin Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hakaretleri gizlediğini söyledi. Muş, yaptığı açıklamada, "İmamoğlu'nun devletin valisine "it" dediği hatta yanındaki vekilin ağır küfürler savurduğu görüntüyü niye yayınlamıyorlar? FOX TV gizliyor. Niye? İmamoğlu'nun makyajı dökülecek gerçek yüzü ortaya çıkacak diye. Sözde tarafsız haber kanalı. Ne tarafsızı? Bunlar CHP'nin medya birimi." ifadelerini kullandı.

PKK'YI BİTİRDİĞİ İÇİN DE HEDEFTEYDİ

Havalimanında hakkı olmadığı halde VIP'i kullanmak isteyen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u kastederek "Bu vali tam bir it!" diyerek küfrettiği Vali Yavuz daha önce de HDP ve PKK'nın hedefindeydi.

Seddar Yavuz 1 Eylül 2015 tarihinde Muş Valisi olarak atandıktan sonra Muş'ta PKK'nın kökünü kazıdı.

Bu görevi sırasında Türkiye'de ilk defa terör örgütünün sözde mahkemelerini, sözde şehitliklerini, sözde akademilerini düzenlenen operasyonla tamamen ortadan kaldırdı.

Bu operasyonlarda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirildi. Vatandaşlardan haraç toplayan, onlara işkence eden, eziyet eden ne kadar terör örgütü uzantıları varsa hepsini ortadan kaldırdı.

Daha sonraki süreçte, vatansever Muş halkı böylesine güçlü bir duruş karşısında PKK ve siyasi uzantılarına prim vermedi.

"PARÇANI DAHİ BULAMAYACAKLAR"

"Bu operasyonların ardından sosyal medya üzerinden Vali Yavuz'a tehditler gelmeye başladı. 'Senin bu ülkede mezarın dahi olmayacak', 'parçanı dahi bulamayacaklar' diye tehditler aldı.

Bir HDP milletvekili bana, 'korumasız gez', 'zırhlı araca binme', 'yüreğin yetiyorsa cuma namazına yalnız git' diyerek, Vali Seddar Yavuz'u hedef gösteren açıklamaları oldu.

1 TON PATLAYICI İLE VALİ YAVUZ'U ÖLDÜRMEK İSTEDİLER

Çok geçmeden de alınan tüm tedbirlere rağmen Şenyayla bölgesinde bir arıcıya ait minibüs kaçırılarak, üst kısmında bal, alt kısmına 1 ton patlayıcı yerleştirilmek ve 2 tane büyük tüp tuzaklanmak suretiyle Vali Yavuz'u öldürmek üzere Vali Konağı'nın karşısına getirilmişti.