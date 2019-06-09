2017 yılından bu yana yarı batık haldeydi! 2 yıl sonra sudan çıkarıldı!

Zeytinburnu Sahili'nde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin arka bölümü sudan çıkarıldı.
Zeytinburnu Sahili'nde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin arka bölümü sudan çıkarıldı.
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