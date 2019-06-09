2017 yılından bu yana yarı batık haldeydi! 2 yıl sonra sudan çıkarıldı! Zeytinburnu Sahili'nde 2017 yılından bu yana yarı batık halde bekleyen "Bereket" adlı kuru yük gemisinin kaptan köşkü ve makine dairesinin bulunduğu arka bölümü dev yüzer vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha önce denizin altında parçalanan geminin diğer parçaları da önümüzdeki günlerde çıkarılacak.

Zeytinburnu Sahili'nde 2 yılı aşkın bir süredir yarı batık halde bekleyen 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğunda "Bereket" adlı kuru yük gemisinin arka bölümü sudan çıkarıldı. HABERİN DEVAMI

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