Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.06.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 10:39

Cumhurbaşkanlığından önemli hizmet! İş bulmada avantajlı bölümleri ortaya koyacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercih dönemiyle ilgili kılavuz hazırlayarak, iş bulmada avantajlı bölümleri ortaya koyacak. Bu verilerin tercih döneminde üniversite adayları ile İnsan Kaynakları Ofisi’nin internet sitesinden paylaşılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığından önemli hizmet!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üniversite tercih dönemiyle ilgili kılavuz hazırlıyor. Çalışmayla, hangi bölümlerin iş bulmada daha avantajlı olduğu ortaya koyulacak. Öğrenciler araştırma ile tercih ettikleri okul ve bölümün iş bulma potansiyelini önceden görecek.

EN BÜYÜK DESTEK
Üniversite adayları 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı için gün sayıyor. Sınav sonrasında öğrenciler tercih heyecanı yaşayacak. Üniversite adaylarının hayatlarını şekillendirecek olan tercih döneminde, onlara en büyük destek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden gelecek. İnsan Kaynakları Ofisince başlatılan çalışma kapsamında, hangi bölümünden mezun olanların ne kadar sürede iş bulduğu, ne kadar kazanç elde ettiği, iş dünyasının hangi bölümlere ihtiyaç duyduğu başlıkları belirlenmiş olacak.

MİSS MATCH ÇEKİLDİ
İnsan kaynakları ofisinde yapılan hazırlıklar kapsamında Yükseköğrenim istihdam endeksi araştırmasının ücret, nitelik uyuşmazlığı (miss match), istihdam oranları ve işe giriş süreleri başlıklarında sona gelindi. Araştırmanın diğer başlıkları; kamu ve özel sektör ayrımı, yayılım oranları ve işe girilen şirketlerin büyüklükleri konuları da kademeli olarak çalışmalar sürdürülüyor.

SİTEDEN PAYLAŞILACAK
Hazırlık aşamasında olunan çalışmada , ve ÖSYM verileri ele alınıyor. Bu çalışmanın sonuçlanmasıyla birlikte, Türkiye'de ücret oranı, çabuk iş bulma gibi konularda karşılığı olan meslekler de belirlenmiş olacak. Bu verilerin tercih döneminde üniversite adayları ile İnsan Kaynakları Ofisi'nin internet sitesinden paylaşılması hedefleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığından önemli hizmet! İş bulmada avantajlı bölümleri ortaya koyacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri