Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin büyük bölümünün güneşli olacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz ile Ankara çevrelerinin zaman zaman yağmurlu olması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın ardından ise Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altına girecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YENİ HAFTADA YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından hemen hemen Türkiye'nin tamamında sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Pazar akşamı Balkanlar üzerinden girmesi beklenen sağanak yağışların Trakya, iç Ege,, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in iç bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren ise tüm yurtta etkili olacak sağanak yağışların çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ise 3 ila 5 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık