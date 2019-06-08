Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.06.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 18:28

Son dakika... 'ta trafik katliamı yaparak olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit edildi

'ta meydana gelen 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölenlerden 3'ünün çocuk, yetişkinin ise ölen çocuklardan ikisinin annesi olduğu öğrenildi. Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün ise kimliği tespit edildi.

Beşiktaş'taki trafik katliamında flaş gelişme!

'ta meydana gelen 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölenlerden 3'ünün çocuk, yetişkinin ise ölen çocuklardan ikisinin annesi olduğu öğrenildi. Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün ise kimliği tespit edildi.

'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Otoyolu Maslak mevkisinde istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI
Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Sürücüsünün ise kimliği tespit edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Beşiktaş'ta trafik katliamı yaparak olay yerinden kaçan sürücünün kimliği tespit edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri