Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ölenlerden 3'ünün çocuk, yetişkinin ise ölen çocuklardan ikisinin annesi olduğu öğrenildi. Polis, "makas atarak" ilerlediği öne sürülen ve kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün ise kimliği tespit edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle içinde 14 kişinin bulunduğu hafif ticari araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Sürücüsünün ise kimliği tespit edildi.