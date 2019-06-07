Yüz binlerce kişi bekliyor! Tarih belli oldu Yeni askerlik sistemi 11 Haziran'da Meclis'te görüşülecek. Teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor.

Haberler Güncel Haberleri Yüz binlerce kişi bekliyor! Tarih belli oldu