Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemine dair son detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bayram nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Meclis 11 Haziran'da açılacak. "Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE SON DURUM NE?

Şimdi birçok kişi gözünü Meclis'ten gelecek habere çevirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün yaptığı açıklamalarla bilinmeyen ayrıntıları da anlattı. Yeni askerlik sisteminde birçok ilk yaşanacak. İşte yeni askerlik sisteminin ayrıntıları...





HERKES 1 AY ZORUNLU TEMEL EĞİTİM

Yeni askerlik sisteminde askerlik çağına gelen her birey zorunlu olarak 1 ay kışlanın kapısından girecek. 1 ay sonra bedelli askerlik tercihinde bulunabilecek olan askerler belirlenen ücreti ödemek kaydı ile tezkere alabilecek. Bedelli askerlik yapmak istemeyenler ise askerliğe devam edecek.



ASKERLİK SÜRESİ DÜŞÜRÜLECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında yapılan vatani görev 12 ay sürüyordu. Burada lisans mezunları için kısa dönem ayrıcalığı sunuluyordu. Kısa dönem yapmak isteyen lisans mezunları 6 aylık askerlik görevinden sonra kışladan ayrılıyordu. Yeni askerlik sisteminde ise eşitlik getirildi. İlkokul, ortaokul, lise, meslek yüksek okulu ve üniversite mezunu ayırt edilmeksizin herkes 6 ay askerlik yapacak.





MAAŞLI ASKERLİK SİSTEMİ GETİRİLECEK

Askerliğin 6 aya düşürülmesiyle birlikte bir yenilik daha getirilecek. Askerlik sonrası iş problemi olanlar 12 ay askerlik yapmak isterlerse bunu maaş karşılığında yapacaklar. Bakan Hulusi Akar, 6 ay maaşlı askerlik yapacaklara ödenecek ücretin 2 bin TL olduğunu açıkladı.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2018 yılı içerisinde bir kereye mahsus olarak çıkarılan bedelli askerlik yasal zemine oturtularak kalıcı hale getirilecek. Bakan Akar, "Bedelli askerlik ücreti asteğmen maaşının 6 katı, 30 bin TL olarak belirlendi" dedi. Bedelli askerlik ücreti tek seferde peşin olarak ödenecek.

TECİL YAŞI DÜŞÜRÜLDÜ

Askerlik tecil yaşı ile ilgili de bir yeniliğe gidildi. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Eskiden gençlerin bedelli askerlik çıkar umuduyla okullarını uzattıklarına dikkati çeken Bakan Akar, "Lisede 29 olan erteleme yaş sınırını 22'ye indiriyoruz, Meslek liselerine artı 3 sene daha ekliyoruz 25 yaşına kadar devam etme şansı veriyoruz. Meslek yüksek okulları ve lisans 28, lisansüstü 32, doktora 35, tıp 35, sporcu 35 yaş oluyor. Bunları aşağı çekerek lüzumsuz beklemeleri, tıkanıklıkları ve insanların bir an önce bu işi bitirerek işlerini güçlerini yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz " ifadesini kullandı.