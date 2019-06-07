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  • Son Güncelleme: 07.06.2019 23:14

Son dakika: Soma'da ! 7 Haziran Kandilli Rasathanesi depremler listesi...

Yapılan son dakika açıklamasına göre 'nın Soma ilçesinde saat 22.57'de 3 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Manisa'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.57'de merkez üssü 'nın Soma ilçesi olan 3 büyüklüğünde bir oldu.

İlk belirlemelere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.07 22:57:44 39.1585 27.5748 5.6 -.- 3.1 3.2 DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.07 22:38:10 36.9743 27.7022 10.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.07 21:46:41 39.1308 29.1097 9.4 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.06.07 20:33:56 40.8315 28.6688 7.3 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.06.07 20:07:36 39.6125 37.9400 6.7 -.- 1.8 -.- ASAGIMESCIT-ZARA (SIVAS) İlksel
2019.06.07 19:53:24 38.8572 37.6760 7.6 -.- 2.0 -.- KARABUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel

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