Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.57'de merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

İlk belirlemelere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.07 22:57:44 39.1585 27.5748 5.6 -.- 3.1 3.2 DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2019.06.07 22:38:10 36.9743 27.7022 10.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.06.07 21:46:41 39.1308 29.1097 9.4 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2019.06.07 20:33:56 40.8315 28.6688 7.3 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2019.06.07 20:07:36 39.6125 37.9400 6.7 -.- 1.8 -.- ASAGIMESCIT-ZARA (SIVAS) İlksel

2019.06.07 19:53:24 38.8572 37.6760 7.6 -.- 2.0 -.- KARABUK-KULUNCAK (MALATYA) İlksel