Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.06.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 19:16

İmamoğlu’na fark attı

23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri öncesi ve arasındaki yarış tüm hızıyla sürerken, dijital medya verileri, Yıldırım’ın sosyal medyadaki izlenme/görüntülenme sayısının, İmamoğlu’nu neredeyse ikiye katladığını ortaya koydu.

Binali Yıldırım İmamoğlu’na fark attı

İki adayın; kişisel Twitter, , Facebook ve Instagram hesaplarından elde edilen toplam izlenme/görüntülenme verilerine göre; İmamoğlu'nun toplam izlenme/görüntülenme sayısı 8.014.158 olurken, Yıldırım'ın toplam izlenme sayısı 15.031.046 olarak tespit edildi.

İki adayın sosyal medya analizini yansıtan detaylı veriler şu şekilde:



Binali Yıldırım:
Facebook: 5.200.000 izlenme
Twitter: 3.690.000 izlenme
YouTube: 3.088.977 izlenme
Instagram: 3.052.069 izlenme


Ekrem İmamoğlu:
Facebook: 1.833.468 izlenme
Twitter: 2.280.000 izlenme
YouTube: 1.867.569 izlenme
Instagram: 2.033.121 izlenme

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBinali Yıldırım İmamoğlu’na fark attı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri