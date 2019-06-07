Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.06.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 19:09

terörden mahkum olan 'i kabul etti

 Genel Başkanı , Doğu ve Güneydoğu'daki hendek operasyonları esnasında askerimize iftira atarak terör propagandası yapmaktan mahkum edilen ardından ise tahliyesine karar verilen  isimli öğretmeni kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken görüşme!

lideri , bir televizyon programında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkum edilen ancak daha sonra tahliye edilen öğretmen 'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Çelik'i makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Çelik, görüşmede, kendi yaptığı Kılıçdaroğlu resmini hediye etti.

TERÖR PROPAGANDASINDAN CEZA ALMIŞTI
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Kanal D'de yayınlanan "" programına telefonla bağlanan Ayşe Çelik'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKemal Kılıçdaroğlu terörden mahkum olan Ayşe Çelik'i kabul etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri