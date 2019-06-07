Yeni askerlik sistemi 11 Haziran'da Meclis'te görüşülecek. Teklifte, eğitimli erbaş ve er açığının yaşanmaması için bir madde ilavesiyle geçici süre 'kademeli terhis' uygulaması getirilebileceği belirtiliyor. Yeni askerlik düzenlemesi yasalaşırsa binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik düzenli hale getirilirken, tüm vatan evlatları 1 ay zorunlu eğitim alacak. Askerlik süresi yarı yarıya kısalırken, lisans eğitimi yapanlar için kısa dönem söz konusu olmayacak. Maaşlı askerlik de yeni sistemin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik ne kadar yaş sınırı nedir? Askerlik son dakika 6 aya düştü mü? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri....