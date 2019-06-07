Almanya işçi alımı 2019! Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü raporunda Almanya'da işçi açığı ile ilgili detaylar yer aldı. Raporda,çeşitli sektörlerdeki işçi açığı 2019'un ilk yarısında 1.2 milyon olarak yer aldı. İşçi açığı sonrasında ise başvuru olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Geçen yıl iş piyasasındaki her 100 açığa karşı 200 işsiz bulunurken, bu yıl her 100 işçi açığına karşılık 150 işsizin bulunduğu belirtildi. İşsizlerin özelliklerine göre tam olarak bire bir dağıtılamadığı; uzmanlık alanlarına göre bazı yerlerde açıklar oluşabileceği görülürken, işsizlik oranları da yüzde 4'lere kadar geriledi. Peki Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? Almanya işçi alımı 2019 başvurusu son dakika haberleri