İstanbul Karaköy'de elektrik malzemesi satan Mehmet Yaman (43), FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde hainlere direndi. G3 mermisinden sıçrayıp beynine isabet eden şarapnel parçalarıyla komaya girdi. Tam üç yıl boyunca İstanbul'daki hastanelerde sayısız ameliyat geçirdi. Akciğerlerinin bir kısmı alınıp, kafatasında eksik kemiklerin yerine yeni kemik nakledildi. Ardından Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavi sırasında dimdik ayakta durur hale geldi. Bayramda ise evinde eşi ve çocuklarıyla birlikte olmanın mutluluğuna erişti. 'Yaşamaz' denilen ancak inadına direnen gazi, hayata ilk adımını atmayı denedi. Sonunda başarınca çocuklar gibi sevindi. Gördüğü konuşma terapisi nedeniyle de kendini de ifade etmeyi bildi. İlk sözleri FETÖ'cü hainlere tokat gibiydi: Allah'ın izniyle daha çok adım atacağım. İşime de döneceğim. FETÖ'cü hainler görsün beni dimdik ayakta. Beni öldüremediler de yıkamadılar da. Bu kadar zor günler geçirmeme rağmen yine köprüye koşar, o hainlerin karşısına dikilirdim. Ezan için, bayrak için, vatan için dikilirdim karşılarına. Allah FETÖ'nün belasını versin.
ERDOĞAN SEVGİSİ
1.83 boyundaki Mehmet Yaman, espri de yapmaktan geri kalmadı: Başkanımız Erdoğan beni kırmaz bize gelirse, yan yana bir fotoğraf çektirmek istiyorum. Boylarımızı ölçeriz...
Muhabirimiz Gül Kireklo ile birlikte eşini yürüten Dilek Yaman, "Fizik tedavinin İstanbul'da bir özel hastanede yapılmasını istiyorum. En azından çocuklarımdan ayrı kalmayayım" dedi.
Gül KİREKLO
ERDOĞAN SEVGİSİ
1.83 boyundaki Mehmet Yaman, espri de yapmaktan geri kalmadı: Başkanımız Erdoğan beni kırmaz bize gelirse, yan yana bir fotoğraf çektirmek istiyorum. Boylarımızı ölçeriz...
Muhabirimiz Gül Kireklo ile birlikte eşini yürüten Dilek Yaman, "Fizik tedavinin İstanbul'da bir özel hastanede yapılmasını istiyorum. En azından çocuklarımdan ayrı kalmayayım" dedi.
Gül KİREKLO
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