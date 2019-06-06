Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısından birliklere takviye olarak gitti.
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