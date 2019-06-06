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  • 06.06.2019 21:04
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 21:04

sınırına askeri sevkiyat

tarafından sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve gönderildi. Hatay'ın Kumlu İlçesinde yeni açılan ndan birliklere takviye olarak gitti.

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