Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.14'te merkez üssü Ege Denizi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

İlk belirlemelere göre depremin 6.44 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.06 20:14:17 39.7258 25.5670 5.0 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI REVIZE01 (2019.06.06 20:14:18)

2019.06.06 19:05:45 39.1635 27.5922 5.9 -.- 3.0 3.0 DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2019.06.06 17:00:03 36.6903 30.0200 24.8 -.- 1.7 -.- KUCUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2019.06.06 16:16:43 39.2923 27.7222 0.0 -.- 1.8 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

2019.06.06 15:02:22 36.9275 27.6488 6.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.06.06 14:59:53 39.0062 37.2792 0.0 -.- 1.5 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel

2019.06.06 14:56:53 36.9257 27.6473 11.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.06.06 14:08:38 37.3485 31.2475 138.4 -.- 1.8 -.- DEGIRMENOZU-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel