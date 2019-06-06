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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 20:33

'nde ! son depremler listesi...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nde saat 20.14'te 3.7 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin 6.44 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.14'te merkez üssü olan 3.7 büyüklüğünde bir oldu.

İlk belirlemelere göre depremin 6.44 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.06 20:14:17 39.7258 25.5670 5.0 -.- 3.7 3.7 EGE DENIZI REVIZE01 (2019.06.06 20:14:18)
2019.06.06 19:05:45 39.1635 27.5922 5.9 -.- 3.0 3.0 DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.06 17:00:03 36.6903 30.0200 24.8 -.- 1.7 -.- KUCUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2019.06.06 16:16:43 39.2923 27.7222 0.0 -.- 1.8 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.06 15:02:22 36.9275 27.6488 6.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.06 14:59:53 39.0062 37.2792 0.0 -.- 1.5 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.06.06 14:56:53 36.9257 27.6473 11.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.06 14:08:38 37.3485 31.2475 138.4 -.- 1.8 -.- DEGIRMENOZU-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

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