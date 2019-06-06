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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 22:00

'deki la ilgili flaş gelişme

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nin Çayırova ilçesinde bir ve lojistik deposunda 4 kişinin hayatını kaybettiği la ilgili 2 savcı görevlendirildi.

Kocaeli'deki yangınla ilgili flaş gelişme

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı Akpınar isimli ve lojistik deposunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı belirtildi.

Fabrikada bayram mesaisi nedeniyle yaklaşık 30 kişi olduğu aktarılan açıklamada, yangın başladığı andan itibaren çalışanların bir kısmının dışarı çıktıkları, içeride kaldığı düşünülen şahısları kurtarma çalışmaları ve yangını soğutma işlemi devam ettiği, yangında ölen kişi sayısının 4 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bu kapsamda olayın soruşturulması için 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği, maddi gerçeğin tüm yönleriyle aydınlatılması adına soruşturmanın devam etttiği bildirildi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından fabrikadan çıkarılan 4 kişinin cenazelerinin, Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

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