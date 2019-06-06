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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 19:21

'da deprem! son dakika depremler...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nın ilçesinde saat 1905'te 3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Manisa Soma'da deprem! Kandilli Rasathanesi son dakika depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat merkez üssü 'nın ilçesi olan 3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

İlk belirlemelere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ

MANISA SOMA DARKALE 1.22
MANISA SOMA SOMA 3.37
MANISA SOMA SARIKAYA 4.24
MANISA SOMA TURGUTALP 4.54
MANISA SOMA KOZANLI 4.77

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.06 19:05:45 39.1635 27.5922 5.9 -.- 3.0 3.0 DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.06 17:00:03 36.6903 30.0200 24.8 -.- 1.7 -.- KUCUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2019.06.06 16:16:43 39.2923 27.7222 0.0 -.- 1.8 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.06 15:02:22 36.9275 27.6488 6.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.06.06 14:59:53 39.0062 37.2792 0.0 -.- 1.5 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel

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