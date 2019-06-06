Manisa Soma'da deprem! Kandilli Rasathanesi son dakika depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

İlk belirlemelere göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ

MANISA SOMA DARKALE 1.22

MANISA SOMA SOMA 3.37

MANISA SOMA SARIKAYA 4.24

MANISA SOMA TURGUTALP 4.54

MANISA SOMA KOZANLI 4.77

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.06 19:05:45 39.1635 27.5922 5.9 -.- 3.0 3.0 DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2019.06.06 17:00:03 36.6903 30.0200 24.8 -.- 1.7 -.- KUCUKSOGLE-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2019.06.06 16:16:43 39.2923 27.7222 0.0 -.- 1.8 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

2019.06.06 15:02:22 36.9275 27.6488 6.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.06.06 14:59:53 39.0062 37.2792 0.0 -.- 1.5 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel