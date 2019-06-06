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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 11:47

SON DAKİKA: 'de bir fabrika alevlere teslim oldu

Son dakika haberine göre 'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika çıkan da alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

'nin Çayırova ilçesinde bir fabrika çıkan da alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, 09.50 sıralarında Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak üzerindeki bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tuna Caddesi üzerinde bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamamen alevlere teslim olan fabrikada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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