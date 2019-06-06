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  • Son Güncelleme: 07.06.2019 02:23

23 Haziran seçimi öncesi küstah Ayasofya çağrısı

Amerika (ANCA), hesabından Ayasofya üzerinden büyük bir skandala imza attı. AK Parti'nin Ermeni asıllı milletvekili bu paylaşıma sert bir dille tepki gösterdi. Türk vatandaşlar da gönderinin altına ve Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarını yükleyerek karşılık verdi.

23 Haziran öncesi küstah Ayasofya çağrısı

dünyanın pek çok ülkesinde milliyetçilik üzerinden lobi faaliyetleri yürütüyor. Bu komitenin ABD birimi ANCA, hesabı Twitter'dan, Ayasofya'yı kullanarak ırkçı bir paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerde kullandığı slogan "Make America Great Again (Amerika'yı tekrar büyük yap)"a atıfta bulunularak "Make Istanbul Constantinople Again ('u tekrar Konstantinopolis yap)" yazılı bir görsel paylaşıldı.



ERMENİ VEKİL MARKAR ESAYAN'DAN TEPKİ
AK Parti'nin Ermeni asıllı İstanbul milletvekili da bu skandal paylaşıma sert sözlerle yüklendi. Esayan Twitter'dan, "İstanbul sonsuza kadar sürecek. , Bizans baskısı yerine İstanbul'u fethettikten sonra 1461'de Ermeni Patrikliği'ni kurdu. Size yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.


TÜRKLER DE TEPKİ GÖSTERDİ
Türk kullanıcılar da bu paylaşıma büyük tepki gösterdi. Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Fatih Sultan Mehmet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini kullanarak mesaja cevap verdi.



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