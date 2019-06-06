İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu büyük bir skandala imza atarak vatandaşa hakaretler yağdırmış ardından vatandaşı küçük düşürücü hareketlerde bulunmuştu. Sorduğu sorularla İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran esnafın kendisinin tehdit edildiği, eşine ise bıçak çekildiği ortaya çıktı.

EŞİNE BIÇAK ÇEKTİLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Esenler'de katıldığı bir bayramlaşma programında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hakaretlerine maruz kalan vatandaşın tehdit edildiği ve eşine bıçak çekildiğini açıkladı.





Soylu," Hadımköy'de bir çocuk, bir genç kafeteryasında ona bir soru sordu. Hanımına bıçak çektiler, çocuğun işini yurt dışından telefonlarla sürekli arayıp, telefonlarını sosyal medyada verdiler ve sabahtan akşama kadar taciz ettiler, hala taciz ediyorlar, tehdit ediyorlar. Çocuk sipariş alamıyor. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin." İfadelerini kullandı.