Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da katıldığı bayramlaşma programlarının ardından baba ocağını ziyaret etti.
Bakan Albayrak baba ocağında
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da katıldığı bayramlaşma programlarının ardından baba ocağını ziyaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da katıldığı bayramlaşma programlarının ardından baba ocağını ziyaret etti.
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