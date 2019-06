AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıdı. Sivas'ı ziyaret eden Yıldırım, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin önemini anlattı: Sivas, Türkiye'nin teminatı bir ilimizdir. Sivas'ta yaşayanların iki katından fazlası, İstanbul'un 39 ilçesinde, 961 mahallesinde yaşıyor. Seçimi belirleyecek önemli illerimizden biridir. Sivaslı hemşehrilerim her zaman siyasette benim yanımda durmuştur, bana omuz vermiştir. 23 Haziran bayramında Sivaslılar da bizimle beraber olsun diye çok arzu ediyoruz.Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ile canlı yayın programıyla ilgili, "Biz her şeye hazırız. İstanbul önceliğimiz, ama gereken her şeyi konuşuruz. Problem yok" dedi.