Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla 'Pençe' harekat bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Hakurk'u gören Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti. PKK'lı teröristlerin hepsinin etkisiz hale getirileceğini söyledi. "Üzerinde bulunduğumuz yerler ve arkamızdaki İkiyaka Dağları, daha önce teröristlerce 'Girilemez, çıkılamaz' olarak nitelendirilen yerlerdi. Allah'a çok şükür Mehmetçik 'Girilemez' denilen yerlerin hepsine girdi, 'Çıkılamaz' denilen yerlerin hepsine çıktı. Şu anda bu bölge tamamen TSK'nın kontrolü altında. Benzer şekilde 'Pençe' Harekatı da bunun devamı niteliğinde. Orada da teröristlerin bütün mağaralarına, inlerine gireceğiz. Orada da en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar harekatımız devam edecek" dedi.
Bakan Akar, "Girilemez' denilen yerlere giriyoruz, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıkıyoruz" diyerek PKK'ya meydan okudu.
Bakan Akar, "Girilemez' denilen yerlere giriyoruz, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıkıyoruz" diyerek PKK'ya meydan okudu.
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