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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 01:47

'de bir asker şehit oldu

'ndan, bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı duyuruldu.

Hakkari'den acı haber
'ndan yapılan açıklamada, bölgesinde 5 Haziran'da bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

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