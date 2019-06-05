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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:43

paylaştı... 'ye bu mesajı gönderdiler

’nı icra eden komandolar birbirleriyle bayramlaşarak vatandaşların ’nı kutladı. Komandoların bayramlaşma görüntüleri hesabından da paylaşıldı.


nın hesabından yapılan açıklamada, " kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü 'ya karşı 'nı icra eden komandolarımız birbirleriyle bayramlaştı ve asil milletimizin 'nı kutladı" denildi.

Komandoların bayramlaşma görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

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