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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:59

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kırsalına düzenlenen da 2 in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İç Güvenlik ları kapsamında kırsalına düzenlenen operasyonda 2 in etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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