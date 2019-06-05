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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 05:02

AK Parti İBB Başkan Adayı : Bir tek kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , 'da hemşehrilerine hitap etti. Yıldırım, "'de bütün ler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum" dedi.

İstanbul'da sizi bekliyorum
eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bayramın 2. günü memleketi 'ın Refahiye ilçesindeki Kayı köyü konağında hemşehrileri ile bir araya gelerek, bir konuşma yaptı.

Hemşehrileriyle bayramlaşıp hasret gideren Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Hepinizin mübarek bayramını tebrik ediyorum. Rabb'im cümlemizin daha nice bayramlara sağlık ve huzur içinde beraberce ulaşmamızı nasip eylesin." dedi.

Yıldırım, 'taki Mahalli İdareler Genel leri ile seçimine işaret ederek "Tabii bildiğiniz gibi 31 Mart'ta bir seçim yaptık. Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri seçildi. 'de bütün seçimler tamamlandı. Bir tek İstanbul kaldı, İstanbul'da sizi bekliyorum." diye konuştu.

Erzincan'a gelmeden önce 'ta bir programa katıldığını söyleyen Yıldırım, "Sivas'a gelince bu taraf çekti bizi." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Yıldırım, hemşehrileriyle sohbet etti.

Daha sonra köy sakinleri ile sohbet eden Binali Yıldırım geceyi memleketi Refahiye'nin Kayı köyünde geçirdi.

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