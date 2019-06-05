Bugünkü
Takvim

Ekran sözleşmesi!

ile , adaylarının ortak yayına çıkmaları konusunda ilk adımı attı. Bayram sonrası tarih belirlenecek...

Ekran sözleşmesi!
ve kurmayları, Ramazan bayramının ardından, AK Parti'nin Büyükşehir Başkan adayı ve CHP'nin adayı 'nun katılacağı ortak yayın için bir araya gelecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ortak yayına ilişkin ayrıntıları konuşmak üzere görevlendirildi. Ünal, Altay ile bir görüşme yaptıklarını söyledi. Altay'ın, CHP Genel Başkanı 'nun onayını alıp İmamoğlu ile görüştükten sonra kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Ünal, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi. Altay ise Ünal ile 10 Haziran Pazartesi günü bir kez daha bir araya geleceklerini bildirdi. Altay, "Ortak bir moderatör bulacağız. Hangi gazetecilerin katılacağı konusunda karara varacağız. Üzerinde mutabık kaldığımız bir televizyon kanalı ya da bütün televizyonlar verecek şekilde ortak yayın olabilir" dedi. Bu durumda 'nin ön plana çıktığı belirtildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEkran sözleşmesi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri