Ekran sözleşmesi!

AK Parti ve CHP kurmayları, Ramazan bayramının ardından, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayın için bir araya gelecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ortak yayına ilişkin ayrıntıları konuşmak üzere görevlendirildi. Ünal, Altay ile bir görüşme yaptıklarını söyledi. Altay'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayını alıp İmamoğlu ile görüştükten sonra kendisiyle irtibat kurduğunu belirten Ünal, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" dedi. Altay ise Ünal ile 10 Haziran Pazartesi günü bir kez daha bir araya geleceklerini bildirdi. Altay, "Ortak bir moderatör bulacağız. Hangi gazetecilerin katılacağı konusunda karara varacağız. Üzerinde mutabık kaldığımız bir televizyon kanalı ya da bütün televizyonlar verecek şekilde ortak yayın olabilir" dedi. Bu durumda TRT'nin ön plana çıktığı belirtildi.
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