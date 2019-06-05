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  • 05.06.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 18:13

Cami inşaatından kablo hırsızlığı! 7 şüpheli gözaltına alındı

'nda yapımı süren cami inşaatından kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Cami inşaatından kablo çalan 7 şüpheliye gözalı

Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Havalimanı girişinde yapımı süren cami inşaatı sahasına şüpheli bir aracın girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, inşaat alanındaki 34 PT 3612 plakalı minibüsün çalıntı olduğunu ve içinde bulunan 9 kişinin kablo hırsızlığı yaptığını belirledi.

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymaya şüpheliler Göktürk yönüne kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası jandarma ekiplerinin de desteğiyle lastikleri patlatılan araç, polis otosuna çarparak durdu.

Minibüste bulunan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alınırken 2'si ise ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Ayrıca, zanlıların kovalamaca sırasında yola attığı fiber optik kablo makaraları ise ekiplerce alınarak cami inşaatına götürüldü.

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