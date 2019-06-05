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  • Son Güncelleme: 08.06.2019 17:58

çekiliş sonuçları ekranı

çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Sayısal Loto şans oyunları arasında en fazla ikramiye dağıtan oyun olma özelliği bakımından öne çıkıyor.

5 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

çekiliş sonuçları sorgulama ekranı. Sayısal Loto çekilişi sonucu için heyecan bayramda da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin bir kişi tarafından kazanılmasının ardından şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başladı.

5 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan Sayısal Loto çekilişi için heyecan başladı.

5 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

1, 9, 22, 27, 39, 40

Çekilişte toplam 9 milyon 133 bin 257 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 693 bin 389 lira 43 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 946 bin 57 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.

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