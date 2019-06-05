Her hafta çarşamba günü noter huzurunda Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Şans Topu'nda sonuçlar açıklandı mı? Birçok kişi şimdi merakla Şans Topu çekiliş sonuçlarını merak ediyor. İşte 5 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama.... Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
5 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çarşamba akşamları gerçekleşen Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans Topu çekilişi, Milli Pİyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden saat 21:15'de canlı yayınlanacak. Canlı yayında açıklanan numaralar, canlı yayın sonrası MPİ resmi internet sitesi üzerinde yerini alacak.
5 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
5+1 bilen kişi sayısı : 3
5 bilen kişi sayısı : 9
4+1 bilen kişi sayısı : 192
4 bilen kişi sayısı : 2.093
3+1 bilen kişi sayısı : 5.898
3 bilen kişi sayısı : 64.148
2+1 bilen kişi sayısı : 54.293
1+1 bilen kişi sayısı : 176.575
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 252.322,90 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.139,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 508,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 58,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,00 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,95 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.