Her hafta çarşamba günü noter huzurunda Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Şans Topu'nda sonuçlar açıklandı mı? Birçok kişi şimdi merakla Şans Topu çekiliş sonuçlarını merak ediyor. İşte 5 Haziran Şans Topu sonuçları sorgulama.... Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.





5 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çarşamba akşamları gerçekleşen Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans Topu çekilişi, Milli Pİyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden saat 21:15'de canlı yayınlanacak. Canlı yayında açıklanan numaralar, canlı yayın sonrası MPİ resmi internet sitesi üzerinde yerini alacak.

5 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

5+1 bilen kişi sayısı : 3

5 bilen kişi sayısı : 9

4+1 bilen kişi sayısı : 192

4 bilen kişi sayısı : 2.093

3+1 bilen kişi sayısı : 5.898

3 bilen kişi sayısı : 64.148

2+1 bilen kişi sayısı : 54.293

1+1 bilen kişi sayısı : 176.575

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 252.322,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.139,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 508,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 58,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL





ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.