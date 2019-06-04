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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 01:24

Mahkeme kararını verdi! Tekneyle 'a kaçarken yakalanmışlardı...

'in Ayvalık ilçesinden tekneyle 'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 17 Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisinden işlemleri tamamlanan 9 kişi daha sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaçamadan yakalanmışlardı... Flaş karar

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'da yakalanan 17 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen R.Ö, S.G, F.B, A.K, H.D, A.D, A.S.T. ve Ö.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa teslim edilen iki şüpheliden H.B. de işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

OLAY
Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da Çıplak Ada açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlenmişti. Teknedeki 17 zanlının soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilmiş, bu kişilerin yanlarında ayrıca 6 çocuğun bulunduğu görülmüştü.

Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, M.D, A.K, Ş.D. ve H.B'nin öğretmenlikten, H.D. ve Ö.Ö'nün 'den, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç edildiği belirlenmişti. Şüphelilerden A.D'nin ise mühendis olduğu tespit edilmişti.

İhraç doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. tutuklanmış, kaçışı organize ettiği öne sürülen dört şüpheliden D.A. ve K.S'nin gözaltına alındığı, E.D. ve D.S'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

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