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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 11:35

Son dakika haberi: 'a pençe harekatı sürüyor! İşte öldürülen terörist sayısı

Son dakika haberine göre, Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu. 'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında da en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

nın Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, 'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğu kaydedildi.


KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları gerçekleştirildiği belirtildi. Harekatlar sırasında 'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilirken en az 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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