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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 09:29

5 Haziran 2019 ? bugün otobüsler ücretsiz mi?

bugün otobüsler ücretsiz mi? 5 Haziran 2019 ? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi konu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince araçlarının vermesi yönünde karar alındığı duyuruldu. Diğer iller ile ilgili detaylı açıklamalar haberimizde sizlerle. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yolcular bayram süresince her zaman olduğu gibi seyahat kartlarını geçiş cihazına okutacak ancak bakiye düşmeyecek.

Bayramda otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayramda otobüsler bedava mı? Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran'da başladı. Müslümanlar her sene olduğu gibi bu yıl da bayramı büyük bir coşku ile karşıladılar. Üç gün sürecek bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Peki Ramazan bayramı bugün otobüsler İETT EGO ücretsiz mi? 5 Haziran 2019 otobüsler bedava mı?

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