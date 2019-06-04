Bayramda otobüslerin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayramda otobüsler bedava mı? Ramazan Bayramı 2019 yılında 4 Haziran'da başladı. Müslümanlar her sene olduğu gibi bu yıl da bayramı büyük bir coşku ile karşıladılar. Üç gün sürecek bayram süresince toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bu yıl 4-5-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı süresince toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi yönünde karar aldı. Peki Ramazan bayramı bugün otobüsler İETT EGO ücretsiz mi? 5 Haziran 2019 otobüsler bedava mı?