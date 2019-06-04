Şırnak Kato Dağı'nda görev yapan askerlerimiz, terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlarda üstün bir başarı gösterdi.

Mehmetçik namazda

Örgüte ağır darbeler vuran Mehmetçik, dini ibadetlerini de eksik etmiyor.

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda, vatan ve millet sevgisiyle terörle mücadeleyi sürdüren Mehmetçik, bayram namazını kıldı.

İLK KAHVALTI

Askerler, namazın ardından hep birlikte Ramazan sonrası ilk kahvaltıyı yaptı.

Mehmetçik'e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

OPERASYONDAKİ MEHMETÇİKLER TÜRKİYE'NİN BAYRAMINI KUTLADI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı'nda vatan nöbeti tutan Mehmetçik, tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bölücü terör örgütü PKK'nın yıllarca girilemez dedikleri ve ikinci Kandil olarak adlandırdıkları Kato Dağı'nda artık dev Türk bayrağı açan Mehmetçikler sevdiklerine mesaj gönderdi. Kahraman Mehmetçikler, sevdikleri ve tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

ÖĞRENCİLERİN MEKTUPLARINI OKUYUP CEVAP YAZIYORLAR

Operasyondan dönen Mehmetçikler, Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin göndermiş oldukları mektupları okuyup boş vakitlerinde mektuplara karşılık vererek duygu ve düşüncelerini minik öğrencilere iletiyor. Aynı ortamda sürekli kalan askerler moral motivasyonu yüksek tutmak için satranç ve tavla gibi oyununu oynayıp kitap okumayı da ihmal etmiyor.



Kato üs bölgesinden tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Mehmetçiklerden Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Demir, "Kato Dağı'ndan aileme tüm sevdiklerime selam yolluyorum. Buradan herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.





Jandarma Uzman Çavuş Resul Güngör ise "Kato Dağı üs bölgesinde boş vakitlerimizde bu şekilde kitap okuyarak, oyunlar oynayarak, birbirlerimizle sohbet ederek değerlendiriyoruz. Kendi şartlarımızla nasıl daha ileri gidebiliriz, nasıl daha iyi şartlar altında görev yapabiliriz, diyaloglar şeklinde kendimizi geliştirerek ilerlemeye devam ediyoruz. Öğrencilerden gelen mektupları tek tek okuyoruz, duygulanıyoruz. Bizleri çok mutlu ediyorlar. Hepsine buradan çok teşekkür ediyoruz. Bizleri unutmuyorlar bunları bildikçe görevimizi en güzel şekilde yerine getiriyoruz" diye konuştu.





